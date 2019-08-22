"Известия": число россиян-долгожителей достигло рекордной отметки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 20,5 тыс. россиян на 1 января 2019 года достигли возраста 100 лет и старше. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

"В России поставлен новый рекорд по численности долгожителей в возрасте от 100 лет и старше. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата, с которыми ознакомились "Известия". На 1 января 2019 года в стране насчитывалось 20582 таких граждан, что почти на 17% больше, чем в 2017 году. Более того, численность людей, перешагнувших столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась", - говорится в публикации.

По данным Росстата, большинство россиян в возрасте старше 100 лет - женщины. Они составляют более 70% (14687 человек) из числа россиян-долгожителей.

Рост числа россиян-долгожителей объясняется не только улучшением условий жизни, но и усовершенствованием методик подсчета.

"Дело еще и в совершенствовании системы статистического учета <…> Самые точные данные статистики получают после переписи населения. 2011 год, с которого пошел стабильный рост, как раз стал следующим после этого события. И это позволило оперировать более точными данными", - приводит издание слова заместителя заведующего международной лабораторией демографии и человеческого капитала РАНХиГС Сергея Шульгина.