Глава Минкультуры Латвии считает, что все жители страны должны владеть латышским языком

РИГА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис полагает, что не владеющий латышским языком житель страны не должен чувствовать себя комфортно. Такую точку зрения он изложил в четверг в эфире "Латвийского радио - 4".

"Если есть [радио- или телевизионные] передачи, в которых рассказывают о русских традициях или [Александре] Пушкине на оригинальном языке, то все в порядке, но я против, когда живущий здесь человек, не зная латышского языка, может чувствовать себя абсолютно комфортно", - отметил он.

В целом, согласно утверждению министра, самодостаточность русского языка может нести угрозу. По его словам, он понимает, когда жителей Латвии призывают обращаться к национальным меньшинствам на том языке, который им понятен. "Я это понимаю, это логичное желание, - сказал Пунтулис. - С другой стороны, дилемма: если мы говорим с этими людьми на русском языке, я задаюсь вопросом, не способствуем ли мы тем самым самодостаточности русского языка".

Он также поддержал перевод школ на латышский язык обучения, но выразил мнение, что это следовало сделать еще в 1990-е годы. "Перевод школ на латышский язык обучения нам надо было проводить тогда, в начале 1990-х годов", - сказал министр, пояснив, что в то время это было сделать проще.

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%.