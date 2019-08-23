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В Британии и Франции спорят о шутке Джонсона, положившего ногу на стол в Елисейском дворце

Пользователи социальных сетей осуждают поступок главы британского правительства, а СМИ пытаются объяснить контекст
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Christophe Petit Tesson, Pool via AP
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© Christophe Petit Tesson, Pool via AP

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Поступок нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, положившего ногу на кофейный столик во время фотосессии с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце, вызвал оживленные споры. Пользователи социальных сетей осуждают жест главы британского правительства, в то время как СМИ пытаются объяснить его контекст.

Среди встречающихся в Twitter комментариев к снимку, на котором Джонсон сидит в кресле напротив Макрона, широко расставив ноги, и упирается одной из них в столик: "Пресловутые британские манеры", "В Итоне такому не учат", "Клоунада", "Полное отсутствие уважения" и "Какой стыд". Автор вышедшей в 2012 году нелестной для Джонсона биографической книги "Просто Борис" Соня Пернелл написала в Twitter: "Грубо и заставляет краснеть. Представьте себе, чтобы Макрон положил на стол ногу в Букингемском дворце".

При этом встречаются и комплименты в адрес Джонсона, который, по мнению некоторых комментаторов, "выглядит очень спокойным и расслабленным" перед напряженными переговорами по теме Brexit и показывает французскому президенту, "кто тут главный". Журналист-сатирик Майкл Дикон в своей заметке на сайте Daily Telegraph рассматривает эту позу как ответ "раскомандовавшемуся мачо Макрону".

Тем не менее, как обратил внимание британский телеканал Sky News, видео, снятое во время фотосессии, рисует совсем иную картину произошедшего. На кадрах агентства Reuters видно, как Макрон, улыбаясь, хлопает ладонью по столику, показывая Джонсону, что тот мог бы использовать его в качестве скамеечки для ног. Британский премьер, приняв предложенную шутку, поворачивается к фотографам и буквально на секунду кладет ботинок на край стола, после чего с улыбкой произносит "Простите" и делает извиняющийся жест рукой.

"Нет, Борис Джонсон не оскорбил Францию, положив ногу на стол на глазах у Эмманюэля Макрона, - написала на своем сайте Le Parisien. - В интернете быстро на все реагируют и иногда реагируют слишком остро, что произошло и на этот раз".

Теги
ВеликобританияФранцияДжонсон, БорисМакрон, Эмманюэль
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