Sky: британская береговая охрана спасла 50 беженцев, пытавшихся пересечь Ла-Манш

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британские пограничники и береговая охрана спасли в четверг около 50 беженцев, которые пытались попасть в Соединенное Королевство из Франции, переплыв пролив Ла-Манш на резиновых лодках. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно свидетельствам очевидцев, нелегалов снимали с лодок у юго-восточного побережья страны рядом с береговыми городами Гастингс, Дил, Дувр и Рай. В береговой охране подтвердили, что утром в четверг у берегов графств Кент и Сассекс произошло несколько инцидентов, потребовавших вмешательства пограничной службы и полиции, а также отправки в месту происшествия нескольких судов и спасательного вертолета.

За первые семь месяцев 2019 года попасть в Великобританию, преодолев Ла-Манш на лодках, попытались больше 1,2 тыс. нелегалов. Примерно треть удалось задержать французским пограничникам, остальные достигли английских берегов. В августе Ла-Манш преодолели еще больше ста мигрантов, многие из которых называют себя беженцами из Ирана и Ирака.