"Известия": насекомые - переносчики тропических болезней распространились на юге России

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ученые зафиксировали распространение популяций комаров - переносчиков опасных заболеваний вдоль Черноморского побережья России. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия".

"Ученые Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского, Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова совместно со специалистами Института общей генетики им. Н. И. Вавилова и МГУ им. М. В. Ломоносова исследовали насекомых, обитающих на черноморском побережье Краснодарского края. Выяснилось, что там распространились популяции двух видов комаров - переносчиков опасных тропических лихорадок", - говорится в публикации.

На юге России распространились комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Комары первого вида имеют яркие белые полосы на спине и белые отметины на лапках, насекомые второго вида имеют пятнистое брюшко и черно-белые полосы на лапках. Отмечается, что обнаруженные насекомые попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления, они являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями, похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", - приводит издание слова ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александра Лукашева.

Отмечается, что для сокращения роста популяции комаров следует сократить площади, пригодные для их размножения: убирать свободно лежащий мусор и емкости, в которых может скапливаться вода.