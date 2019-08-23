Трутнев: инфраструктура в медицине и транспорте остается проблемной на Дальнем Востоке

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Инфраструктура в области медицины, транспорта и образования остается проблемным вопросом для жителей Дальнего Востока, сообщил в пятницу вице-премьер, полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев в интервью телеканалу "Россия 24".

"Люди сталкиваются с проблемой получения медицинских услуг, не все хорошо с дорогами, есть вопросы в сфере образования. Когда мы говорим "транспортная доступность", то, что такое транспортная доступность в Якутии, которая несколько европейских государств по территории покрывает? Это огромная сложная работа, учитывая еще небольшой объем населения", - считает Трутнев.

По его словам, решить эту проблему должна помочь программа социального развития центров экономического роста.

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона или 6,6 млн человек. Размер единой субсидии Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей на три года.

Нацпрограмма развития Дальнего Востока

Трутнев также заявил, что национальная программа развития Дальнего Востока, которая станет одной из ключевых тем Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке, в случае ее принятия позволит сделать рывок в деле улучшения качества жизни в регионе.

"На полях [Восточного экономического] форума пройдет Президиум Государственного Совета, на нем будет рассматриваться национальная программа развития Дальнего Востока. У программы есть свои цели, свои задачи, они связаны с улучшением жизни людей на Дальнем Востоке по всем направлениям выше среднероссийского уровня. Да, мы начали с экономики, но про жизнь людей тоже нельзя забывать, иначе люди будут продолжать уезжать с Дальнего Востока. Если сможем доказать, обосновать, принять Национальную программу, то в этом отношении будет сделан сильный рывок", - сказал Трутнев.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин по итогам ВЭФ поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Ее мероприятия планируется проводить до 2025 года, а в перспективе - до 2035 года. Новый документ формировали с учетом мнения дальневосточников. Региональные правительства обобщили эти материалы, выделили ключевые инициативы, а затем губернаторы защитили их в законодательных собраниях.

После проделанной работы Минвостокразвития вместе с властями регионов и федеральными ведомствами сформировало социальный блок нацпрограммы, который включает восемь разделов - это демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "дальневосточный гектар". В программе выделены еще два блока - экономика и инфраструктура. В июне Минвостокразвития внесло документ на рассмотрение в правительство России.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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