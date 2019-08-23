Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург

ТАСС, 23 августа. Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Курумоч в Самаре.

"Номер рейса 5N-532, авиакомпания Smartavia, направление Санкт-Петербург, статус - вылетел, время - 05:30 23.08", - сообщается на онлайн-табло.

Причины возвращения лайнера в Самару авиакомпания не назвала. Среди пассажиров пострадавших не было. Рейс выполняет авиакомпания "Нордавиа", которая в этом году перешла на работу под брендом Smartavia.