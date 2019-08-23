Гостям фестиваля в Дамаске предлагают национальную еду и предметы народных промыслов

ДАМАСК, 23 августа. /ТАСС/. Участники городского фестиваля, который прошел в парке Тишрин в Дамаске, предложили гостям попробовать блюда традиционной сирийской кухни, посетить кинотеатр под открытым и деревню народных промыслов.

"Нам всем еще только предстоит осознать, что Дамаск свободен, что война ушла отсюда, - рассказал журналистам член оргкомитета фестиваля Рама Табар. - За годы этой беды люди разучились радоваться, привыкли к страху. Наша задача - вернуть людям радость, поэтому мы и придумали фестиваль".

По его словам, в прошлом году фестиваль провели в первый раз, но в меньшем масштабе. Сейчас здесь можно посетить зоопарк, купить одежду и предметы быта. У организаторов нет цели получить прибыль, поэтому в лавках и магазинах здесь минимальные цены, а если в парке видят людей, которые не могут заплатить даже небольшие деньги за еду, то их угощают бесплатно, рассказал он.

Организаторы праздника устроили также инклюзивную площадку, куда родители и опекуны могут привести людей с болезнями, затрудняющими социализацию, например, страдающих болезнью Дауна.

"Фестиваль для нас очень хорошая возможность помочь нашим подопечным социализироваться, - рассказал начальник гуманитарной группы "Джузур" Хулу Раджаб. - Позитивная атмосфера и вот такие кафе, куда ребят с синдромом Дауна и другими проблемами берут на стажировку. Это прекрасный ресурс для того, чтобы улучшить их жизнь. Здесь они могут попробовать себя в профессиях официанта, бармена, помощника повара".