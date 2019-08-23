Google изменила дизайн логотипа ОС Android и принцип наименования ее новых версий

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Компания Google изменила дизайн логотипа и принцип наименования своей мобильной операционной системы Android. Об этом говорится в заявлении , опубликованном в четверг на информационной странице компании.

Согласно опубликованным данным, отныне новые версии операционной системы будут носить лишь цифровые обозначения вместо сочетания с полноценными названиями, как ранее. В компании подчеркнули, что до сих пор придерживались принципа наименования обновлений Android в алфавитном порядке по первой букве названий разнообразных сладостей. Так, например, одна из версий носила название Lollipop (леденец), другая называлась Donut (пончик), последняя имела обозначение Pie (пирог). "Было много вариантов сладостей, начинающихся на Q (следующая после P в английском алфавите - прим. ТАСС), но мы решили, что десятая версия с 2,5 млрд активных пользователей - это повод внести изменения", - подчеркивается в заявлении.

Изменениям подвергся также логотип операционной системы. В качестве ее главного отличительного знака останется зеленый робот-андроид, однако отныне на картинке будет видна лишь его голова. Также несколько изменился фирменный шрифт и его цветовая гамма. Теперь на логотипе расположена надпись черного цвета, а не зеленого, как ранее, что, по мнению разработчиков, сделает его более контрастным и читаемым.

Изменения в дизайне вступят в силу уже в ближайшие недели, когда будет выпущена 10-я версия операционной системы.