Традиционный благотворительный забег в рамках ВЭФ пройдет по территории океанариума

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Благотворительный забег в поддержку редких животных Дальнего Востока, который традиционно проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, состоится в этом году на территории Приморского океанариума, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Владивостока.

"В первый день проведения Восточного экономического форума, 4 сентября, на острове Русский состоится благотворительный забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие. Забег пройдет по живописной территории Приморского океанариума. Его участники смогут преодолеть дистанции в 1 км или 5 км", - говорится в сообщении.

Ранее это мероприятие проходило на различных дорогах острова Русский. В этот раз площадку для забега выбрали специально для привлечения наибольшего внимания к проблеме сохранения редких видов животных Дальнего Востока, так как Приморский океанариум имеет непосредственное отношение к сохранению биоразнообразия региона. Для участников акции будет организован трансфер с центральной площади Владивостока, а для гостей форума - от главного входа в Дальневосточный федеральный университет.

Марафон проводится для привлечения внимания к делу сохранения популяций редких видов диких животных, а также популяризации здорового образа жизни и активного отдыха. В нем ежегодно участвуют знаменитые российские спортсмены, представители деловой и политической элиты и жители Приморского края.

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс".

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