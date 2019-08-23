Полноценную сортировку мусора в Дагестане введут к концу 2020 года

МАХАЧКАЛА, 23 августа. /ТАСС/. Создание инфраструктуры для сортировки мусора в Дагестане планируется завершить к концу 2020 года, для этого в республике построят еще шесть мусоросортировочных заводов, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.

"В 2020 году - еще шесть [заводов] - Хасавюрт, Кизляр, Леваши и других населенных пунктах. И мы полностью весь мусор перехватываем в 2020 году, до 31 декабря 2020 года мы должны это все завершить. Сейчас определяем площадки готовые, где можно это все установить", - сказал Карачаев.

Он уточнил, что в настоящее время в республике идет строительство мусоросортировочного завода Минобороны РФ.

"В Ботлихе идет сейчас установка по линии Минобороны, они передают нам завод" - пояснил министр.

Ранее Карачаев сообщал ТАСС, что в 2019 году в Дагестане было запущено в эксплуатацию четыре мусоросортировочных комплекса - в Махачкале, Каспийске, Избербаше и Дербенте. Все они были построены на средства частных инвесторов - региональных операторов по обращению с отходами.