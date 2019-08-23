Медведица с медвежатами пришла в город Елизово на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 августа. /ТАСС/. Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово на Камчатке, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе краевого управления полиции.

"Медведица с тремя медвежатами вышла на улицы города Елизово. Сотрудники полиции отогнали животных в лесополосу. На место выехали охотоведы", - сказали в краевом УМВД.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на своей странице в Instagram сообщил, что этим летом поступает очень много сообщений о выходе медведей в населенные пункты. Специалисты с начала года отстрелили 62 опасных хищника. "Существуют группы, занимающиеся отстрелом медведей, которые пришли в населенные пункты и угрожают безопасности жителей. И конечно, там, где есть угроза, принимаются все необходимые меры для того, чтобы это животное или изгнать, или застрелить", - сказал Илюхин.

В регионе три человека с начала года погибли в результате нападения медведей.

Камчатский бурый медведь - один из крупнейших подвидов в мире. Вес взрослого самца достигает 700 кг, длина тела - до 3 м. По оценке специалистов, на полуострове обитает около 20 тыс. особей этого хищника.