Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. День народного единства, отмечаемый 4 ноября, подарит россиянам три выходных подряд, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Роструда.

"В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября", - сказал собеседник агентства, комментируя окончание периода летних отпусков в РФ.

Правительство утвердило календарь рабочих и праздничных дней на 2020 год в июле. Согласно ему, следующий продолжительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать россияне будут восемь дней, с 1 по 8 января.