Депутаты облдумы Сахалина обратятся к главе региона с просьбой о реконструкции мемориалов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Депутаты Сахалинской областной думы осенью, после парламентских каникул, подготовят на имя будущего губернатора региона, выборы которого пройдут 8 сентября, обращение с просьбой выделить средства на реконструкцию мемориальных мест захоронений советских солдат, погибших при освобождении южного Сахалина в августе 1945 года. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе облдумы.

"Считаем, необходимо подготовить обращение на имя губернатора и в оргкомитет "Победа" о выделении средств", - цитирует пресс-служба депутата Сахалинской областной думы Александра Болотникова.

В следующем году страна будет отмечать 75-летие Великой Победы, поэтому парламентарии решили совершить рабочую поездку по районам Сахалина и лично ознакомиться с состоянием мемориальных комплексов, чтобы оценить масштабы предстоящей работы по реконструкции.

В сентябре 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Олега Кожемяко, руководившего Сахалинской областью с 2015 года, врио губернатора Приморского края. В начале декабря того же года врио сахалинского губернатора был назначен Валерий Лимаренко. 6 июня этого года депутаты Сахалинской областной думы назначили выборы губернатора на 8 сентября.

На должность главы региона претендуют сам Валерий Лимаренко (самовыдвиженец), первый секретарь областного отделения партии "Коммунисты России" Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ), депутат областной думы Дмитрий Флеер (ЛДПР), глава регионального управления Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин.