Жители Карачаево-Черкесии в рамках акции "Вода России" проведут уборку берегов рек

ЧЕРКЕССК, 23 августа. /ТАСС/. Уборка берегов рек от мусора пройдет в Карачаево-Черкесии 15 сентября в рамках акции "Вода России" с участием более 10 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР.

"В Карачаево-Черкесии 15 сентября планируется проведение общереспубликанского субботника в поддержку инициативы акции "Вода России". В акции примет участие более 10 тыс. человек", - сообщила собеседница агентства.

По ее словам, после общереспубликанского субботника в сентябре планируется повторное проведение акции на реке Гоначхир. Эта река включена в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов". В акции примут участие более 30 человек, в числе которых сотрудники управления и добровольческие отряды.

Всего в региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов Карачаево-Черкесской Республики" вошли следующие мероприятия: очистка от мусора и загрязненных донных отложений ложа пруда ПКиО "Зелёный остров" в городе Черкесске, экологическая реабилитация и восстановление озера Соленое в Прикубанском районе, расчистка участков русел реки Бижгон и ее притоков и реки Хуса в Зеленчукском районе, мероприятия по расчистке участков русла реки Теберда и озера Хурла-Кель в Карачаевском районе, и работы по очистке русла реки Гоначхир на территории Тебердинского заповедника.

"Реализация мероприятия позволит осуществить восстановление водных объектов общей площадью 10,8 га, расчистить участки русел рек и озер протяженностью около 18 км, улучшить условия проживания для 123,2 тыс. человек, проживающих около водных объектов, количество населения, вовлеченного в волонтерские акции - 1,86 тыс. человек", - отметила сотрудница управления.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора пройдет с августа по октябрь в 45 регионах страны, в ней примут участие более полумиллиона добровольцев. Сохранение уникальных водных объектов является одной из целей национального проекта "Экология". К концу 2024 года будут расчищены 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ, от бытового и другого мусора очистят минимум 9 тыс. км берегов. За счет этого улучшатся экологические условия жизни почти 5 млн россиян.