Кабмин утвердил правила функционирования информационной системы в сфере добровольчества

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил функционирования единой информационной системы в сфере развития добровольчества, сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"<...> Установлено, что правительство России определяет порядок функционирования системы, требования к ее технологическим и лингвистическим средствам, порядок информационного взаимодействия системы с другими информационными системами. Подписанным постановлением утверждены правила, устанавливающие такой порядок, и соответствующие требования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что система включает в себя сведения о волонтерах, добровольческой деятельности и волонтерских организациях. Установлен перечень данных, которые следует предоставить добровольцам для включения в систему. Полномочия по ее формированию, а также ведению закреплены за Росмолодежью.

Принятые решения, как отмечается в сообщении, позволяют сформировать единую площадку по взаимодействию институтов добровольческой деятельности.

Постановление внесено Минобрнауки во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения 26 июля 2017 года.