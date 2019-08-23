Двое медвежат родились в Китае после встречи панды из питомника с самцом в дикой природе

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Двое медвежат родились в Центре по разведению и изучению больших панд в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", они появились на свет в результате спаривания панды из питомника с самцом, обитающим в дикой природе.

Их мама - Цаоцао, была найдена еще маленьким медвежонком в лесу в 2002 году и помещена в питомник, сейчас ей уже 17 лет. В марте этого года ее выпустили в дикую природу для спаривания. В апреле сотрудники питомника отыскали ее в лесу и поместили обратно в вольер. Считав данные с расположенного на ее шее специального ошейника, специалисты смогли установить, что с 11 по 15 апреля Цаоцао несколько раз встречала в лесу больших панд.

В июле сотрудники питомника зафиксировали у панды явные признаки беременности, а в этот вторник Цаоцао родила на свет двух маленьких самцов весом 166 и 84,1 грамма. Малыши здоровы, их состояние не вызывает опасений, однако меньшего из них специалисты решили пока оставить на усиленном питании, а второго вернули матери.

Цаоцао родила в общей сложности девять медвежат, включая три двойни. Однако это первый случай, когда в результате спаривания панды из питомника и дикой особи на свет появилось сразу два медвежонка.

Большая панда - это редкое животное, занесенное в Красную книгу, и неофициальный символ Китая. На конец 2013 года в дикой природе в КНР насчитывалось 1864 больших панд. Они обитают преимущественно в горных лесах Сычуани, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основным лакомством.

По данным на ноябрь 2016 года, 471 бамбуковый медведь содержался в вольерах различных питомников и зоопарков мира. В неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются. По этой причине специалисты иногда выпускают панд из питомника в дикую природу для спаривания, что позволяет разнообразить их генофонд.