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Видеокамеры помогли найти сотрудников МФО, терроризировавших должников в Москве

Работников микрофинансовой организации привлекут к ответственности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Городские камеры видеонаблюдения помогли судебным приставам выявить сотрудников микрофинансовой организации, применявших недозволенные методы взыскания с должников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФССП по Москве.

"Поиск с помощью городских видеокамер используется в ходе административных расследований, проводимых при выявлении правонарушений, допущенных при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности", - сообщили в УФССП.

"Так, благодаря камерам видеонаблюдения были пресечены неправомерные действия по взысканию просроченной задолженности работников одной из микрофинансовых компаний, угрожавших причинением вреда жизни и здоровью должникам или иным лицам, уничтожением их имущества и оказывавших на должников психологическое давление", - отметили в пресс-службе. С помощью городских камер видеонаблюдения они были найдены и привлечены к ответственности.

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