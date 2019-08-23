Столичные приставы впервые разыскали должников с помощью системы "Безопасный город"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Столичные судебные приставы рассказали о первом удачном применении системы "Безопасный город" с уличными камерами наблюдения для поиска должников. Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, в ходе применения такого розыска в тестовом режиме удалось найти 27 должников, скрывавшихся от приставов.

"На базе УФССП России по Москве в тестовом режиме изучаются возможности установления местонахождения должников с помощью городских камер видеонаблюдения. В первом полугодии текущего года разыскано 27 граждан-должников", - сообщили в УФССП.

В столичном управлении приставов пояснили, что граждане, в отношении которых заведены исполнительно-разыскные дела, идентифицируются по фотографиям, предоставленным взыскателями.

Большая часть разысканных - должники по алиментам или иным обязательствам, наложенным судом, связанными с их детьми. Кроме того, камеры видеонаблюдения помогли найти нескольких неплательщиков штрафов по уголовным делам. В отдельных случаях в объективы видеокамер попали должники по налогам и кредитам. Также камеры видеонаблюдения помогли выявить в ходе административных расследований сотрудников микрофинансовых организаций, применявших недозволенные методы взыскания с должников.

При этом с помощью всех возможностей розыска должников московские судебные приставы за первое полугодие разыскали 2142 должника (за шесть месяцев 2018 года - 1609).

В феврале руководитель УФССП по Москве - главный судебный пристав Москвы Сергей Замородских сообщил, что при помощи доступа к единому центру хранения и обработки данных (ЕЦХД) появилась возможность искать должников с помощью городских камер видеонаблюдения. По его словам, в тестовом режиме 1,5 тыс. фотографий должников были загружены в систему для установления их местонахождения. Единый центр обработки и хранения данных связан с общегородской системой камер видеонаблюдения в рамках программы "Безопасный город". Сейчас к ЕЦХД подключены более 160 тыс. видеокамер.