"Яндекс" составил рекомендацию по покупке телефонов для младшеклассников

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. "Яндекс. Маркет" составил рекомендацию для родителей, которые хотят купить телефон своим детям - учащимся младших классов. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе сервиса.

Гид по выбору смартфонов для детей семи-девяти лет составила эксперт "Яндекс. Маркета" Елена Кузнецова. По ее мнению, на выбор устройства для младшеклассников влияют два ключевых фактора - это возможности гаджета в решении повседневных задач и количество функций для развлечений. "Одним из важных критериев в выборе смартфона для школьников этого возраста является цена, младшеклассники еще не умеют бережно относиться к вещам, поэтому дорогой смартфон может прослужить недолго, а его ремонт обойдется дорого. Также дорогой смартфон может стать объектом нежелательного внимания со стороны школьников старшего возраста", - считает она.

По мнению Кузнецовой, одним из наиболее подходящих гаджетов может стать Xiaomi Redmi 7A (стоимость варьируется от семи до восьми тыс. рублей), который оснащен всеми необходимыми функциями для повседневного использования. Среди недорогих моделей можно рассмотреть Prestigio Wize U3 (стоимость варьируется от 3 тыс. до 4 тыс. рублей).

"У детей много энергии, они бегают, прыгают и играют с другими детьми. Телефон при этом находится в кармане. Поэтому корпус устройства должен быть ударопрочным или при падении распадаться на составные части, которые легко собираются воедино", - добавила Кузнецова.

По словам эксперта, устройство BQ 4077 Shark Mini обладает ударопрочным и водонепроницаемым корпусом с начинкой бюджетного смартфона (средняя цена 6 тыс. рублей). Кроме этого, родителям нужно обратить внимание на емкость батареи, чтобы до ребенка можно было дозвониться в любое время. По данному параметру подходит бюджетный смартфон Realme 3, оснащенный довольно хорошим аккумулятором (работает примерно два дня без подзарядки, средняя стоимость 9 тыс. рублей). Большой емкостью аккумулятора также обладает BQ 5059 Strike Power - он может работать до трех-четырех дней без дополнительного заряда (стоимость порядка 6 тыс. рублей).

Что еще важно для ребенка?

Эксперт сервиса в исследовании сделала акцент на еще два важных параметра при выборе гаджета для младшеклассника. Во-первых, он должен иметь довольно хорошее разрешение камеры, чтобы ребенок мог делать фото материалов в учебниках, в тетрадях одноклассников или на доске, если не успел не успел что-то записать. Например, смартфон Xiaomi Redmi Note 7 обладает камерой 48 мегапикселей, стоимость устройства варьируется в пределах 10-13 тыс. рублей. "Этот вариант подходит для школьников более старшего возраста", - поясняется в исследовании.

Кроме этого Кузнецова советует перед покупкой подержать смартфон, чтобы убедиться, что он хорошо помещается в детскую руку и ребенку будет удобно с ним работать, отвечать на звонки. "Компактный смартфон OPPO A1k весит 170 грамм и будет удобен в использовании. В комплекте идет чехол, который защитит от скольжения, и защитная пленка (стоимость порядка 8 тыс. рублей)", - заключили в пресс-службе сервиса.