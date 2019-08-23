Назначен замначальника Дальневосточной таможни вместо арестованного Фомина

ВЛАДИВОСТОК, 23 августа. /ТАСС/. Сотрудник Управления ФСБ по Приморскому краю Евгений Бавин назначен заместителем начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) - начальником Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) вместо арестованного по обвинению в получении взятки Павла Фомина, сообщила в пятницу пресс-служба ДВТУ.

В мае 2019 года Фомин был арестован по обвинению в получении взятки от предпринимателя в размере 6,4 млн рублей. В марте 2018 года арестовали также первого заместителя начальника ДВТУ Сергея Федорова по обвинению в получении взятки.

"Приказом Федеральной таможенной службы с 26 августа 2019 года заместителем начальника Дальневосточного таможенного управления - начальником оперативной таможни назначен Евгений Владимирович Бавин, ему присвоено первое специальное звание - полковник таможенной службы", - говорится в сообщении.

Бавин родился в 1978 году в поселке Угловое Приморского края. До назначения в таможенные органы служил в Управлении ФСБ России по региону.

По версии следствия, Фомин в 2017 году получил взятку от руководителя одной из коммерческих организаций в размере $75 тыс., кроме того, взяткодатель незаконно трудоустроил знакомого Фомина и оплачивал ему проживание во Владивостоке. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения составила более 6 млн 400 тыс. рублей.

Арестованный в 2018 году Федоров, по версии следствия, с декабря 2015 года по октябрь 2017 года систематически получал взятки от руководителя компании ЗАО "Дальзавод-Терминал" Родиона Тихонова за решение проблемных вопросов с сотрудниками таможни при ввозе товаров народного потребления на территорию Таможенного союза. Всего он получил от Тихонова 26 млн рублей и $150 тыс..