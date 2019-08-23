Празднование 85-летия Еврейской АО перенесли из-за паводка

ТАСС, 23 августа. Праздничные мероприятия к 85-летию Еврейской автономной области перенесены с 7 сентября на неопределенный срок из-за сложной паводковой ситуации в регионе. Об том в пятницу сообщило управление по внутренней политике областного правительства.

"О назначении новой даты праздничных мероприятий будет сообщено дополнительно. Решение об этом будет приниматься уже после снятия режима ЧС в регионе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в управлении, в Биробиджане должно было пройти торжественное собрание в филармонии, выставка местных товаров, праздничные концерты и фейерверк. Торжества планировались и в других районах области.

Под ударом стихии находятся 34 населенных пункта области. Подтоплено 152 жилых дома, большинство из которых в Биробиджане, 1741 приусадебный участок, 654 дачных участка. Пострадали почти 40 тыс. га сельхозугодий, затоплены 23 участка дорог. Глава региона Александр Левинталь поручил провести ревизию их состояния для оценки ущерба. Действует ограничение на участке региональной трассы Биробиджан - Амурзет. В пунктах временного размещения в Биробиджане находятся более 30 человек.

В пострадавшие от паводка районы регулярно подвозят питьевую воду. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в период подъема грунтовых вод употреблять воду из колодцев и водопроводных сетей не рекомендуется. Участников работ по ликвидации последствий ЧС вакцинируют от гепатита А и дизентерии.