Опрос: только треть россиян курит обычные сигареты

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Треть взрослого населения России курит обычные сигареты, еще 2% используют электронные и устройства нагревания табака. Такие результаты были получены аналитическим агентством Kantar в ходе исследования, проведенного во II-III кварталах 2019 года.

При этом все опрошенные пользователи электронных никотиновых устройств указали, что ранее курили обычные сигареты. Большинство из них, 76%, сообщили, что перешли с традиционных сигарет на электронные, чтобы попробовать что-то менее вредное для здоровья. Половина опрошенных (50%) сказали, что отказались от сигарет в пользу электронных из-за неприятного запаха на руках и одежде, еще 22% отметили, что им не нравится вкус сигарет.

Согласно опросу Kantar, большинство пользователей электронных никотиновых продуктов в России (94%) - старше 28 лет. Более половины потребителей электронных сигарет и средств нагревания табака - мужчины (59%), почти все с высшим образованием (82%), стабильной постоянной работой (88%) и доходом выше среднего (более 70 тысяч рублей в месяц).

В исследовании также отмечается, что в Москве исключительно традиционные сигареты курят 27% горожан - меньше, чем в среднем по России. Доля пользователей только электронных никотиновых продуктов в Москве выше среднего - 2,5% взрослого населения, или больше 220 тысяч человек. В основном электронные сигареты покупают в табачных магазинах (38%), вейпшопах (27%), супермаркетах и магазинах у дома (23%) и через онлайн-торговлю (11%).