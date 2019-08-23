Роспотребнадзор назвал причину распространения комаров на Кубани

СОЧИ, 23 августа. /ТАСС/. Число комаров на Кубани увеличилось из-за нежаркого и влажного лета, однако новых видов насекомых, переносящих вирусы, и вспышек болезней из-за них не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Газета "Известия" в пятницу сообщила, что российские ученые зафиксировали распространение популяций двух видов комаров - Aedes aegypti и Aedes albopictus - переносчиков опасных тропических болезней вдоль Черноморского побережья. По информации издания, обнаруженные насекомые попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления, они являются переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

"Ничего у нас не изменилось, у нас живет масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции, они жили и живут у нас все время. Геофизическое положение Краснодарского края такое, что оно не дает распространяться многим инфекциям. Если в других странах комары кусают и заражают, у нас не та ситуация в крае", - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество комаров в регионе увеличилось из-за погоды. "Комары не любят жаркую погоду, а у нас в этом году лето не жаркое, а влажное, и личинки комаров сохранялись. Если при жаркой погоде свыше 32-33 градусов личинки умирают, в этом году они выжили из-за влаги. Поэтому много комаров, заболеваемость регистрировалась. Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки", - подчеркнули в пресс-службе.