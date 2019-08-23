Барк "Седов" отправится в "кругосветку" из Калининграда в декабре 2019 года

КАЛИНИНГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Самое большое в мире четырехмачтовое парусное судно "Седов" в пятницу возвратилось в Калининград из рейса с курсантами-практикантами морских учебных заведений Росрыболовства на борту. Завершив навигацию 2019 года, барк начнет подготовку к кругосветному плаванию, которое стартует в декабре, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Балтийской государственной академии (БГА) рыбопромыслового флота, эксплуатирующей это судно.

"Парусник "Седов" ошвартовался в морском рыбном порту Калининграда у причала по соседству с не менее именитым барком "Крузенштерн", который также завершил навигацию-2019 и зашел в порт приписки тремя днями раньше. Уже в субботу, 24 августа, с 10 до 16 часов, два старейших в мире учебных парусных судов впервые пригласят одновременно на борт жителей и гостей города - друзей и почитателей этих исторических судов", - рассказали в пресс-службе.

Представитель академии заметил, что "завершившаяся навигация для "Седова", его экипажа и курсантов была отмечена событиями с условным грифом "впервые". Так, впервые парусник "Седов" совершил заходы во французские порты Руан и Бордо, где вместе с "Крузенштерном" стал почетным гостем и участником международных морских праздников - "Руанская Армада" и Праздник реки".

Впервые же, после передачи в апреле 2017 года "Седова" от Мурманского технического университета Калининградскому государственному техническому университету (в его состав входит БГА), побывал в столице Заполярья. Курсантам-практикантам, в числе которых были 68 мурманчан, на пути в арктические широты пришлось пройти испытание мощным штормом и встречным ветром. Следуя из Мурманска в Калининград барк "поймал" те же ветра, но на этот раз попутные. Это позволило "Седову" за одни сутки пройти под парусами 222 морских мили, поставив своеобразный рекорд скорости, отметили в пресс-службе.

По данным БГА, за три рейса навигации-2019 на "Седове" прошли морскую практику 361 курсант, в числе которых были 32 девушки. Учебное парусное судно провело в море (с учетом стоянок в иностранных портах) почти 20 недель.

После завершения практики курсантов на "Седове" начнется активная подготовка к участию в большом и важном проекте - экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже в декабре этого года барк "Седов", а также фрегат "Паллада" отправятся в кругосветное плавание, которое продлится год. "Крузенштерн" же совершит трансатлантический переход, он пробудет в походе девять месяцев.

О "Седове"

Парусник "Седов" спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 17,5 метра, водоизмещение 7 320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. метров. "Седову" принадлежит официальный мировой рекорд скорости для парусников этого класса, который составляет 18,32 узла.