Опрос: почти половина россиян поддерживают сокращение рабочий недели

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Порядка 49% опрошенных россиян поддерживают инициативу введения четырехдневной рабочей недели в России, против сокращения рабочей недели выступает меньше трети (31%). Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Практически каждый второй опрошенный (49%) инициативу премьера поддерживает, 31% - против сокращения рабочей недели. Каждый пятый (20%) затруднился с ответом", - говорится в результатах опроса

Опрос проводился в августе 2019 года среди экономически активного населения старше 18 лет на всей территории России. В опросе приняли участие 1600 человек.

Треть опрошенных (33%) собираются проводить освободившийся день с семьей и детьми. Каждый пятый (20%) планирует искать дополнительную работу, отдыхать в свой третий выходной планируют 16% респондентов, а 15% хотят посвятить свободный день самообразованию, повышению квалификации и изучению языков. Часть опрошенных планирует заниматься домашними делами (7%), активным отдыхом (7%), хобби (4%), здоровьем (2%), а также посвятить время культурным мероприятиям и путешествиям (2%).

Как отметили в Superjob, год назад 76% опрошенных россиян, которые работают пять дней в неделю, ответили, что смогли бы выполнять свою работу за четыре дня.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев накануне поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России. В ведомстве должны выработать позицию до 30 сентября 2019 года.