Школа хафизов открылась в чеченском городе Шали

ШАЛИ, /Чеченская Республика/, 23 августа. /ТАСС/. Новая школа хафизов, рассчитанная на 100 учащихся, открылась в пятницу в чеченском городе Шали. Учебное заведение, в котором будут готовить чтецов Корана, знающих его наизусть, построено Фондом имени первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова.

"Сегодня седьмая школа хафизов открывает свои двери новым ученикам. Выпускники школы Аргуна, которые выучили священный Коран наизусть за два года, сегодня передадут священный Коран ученикам новой школы", - сказал советник главы Чечни, директор религиозной телерадиокомпании "Путь" Адам Шахидов. Он добавил, что с сентября во всех школах хафизов будет введен дополнительный предмет - арабский язык.

В этот же день в Шали состоялась церемония награждения победителей международного конкурса чтецов Корана в Чечне. Занявший первое место участник из Ливии Абдурохьман Салим Хьарша получил от Фонда Кадырова 6 млн рублей. Второе место занял АбдуМаджид али Ассамавий (Йемен), третье - Ахьмад Мухьмад Умар (Сирия).

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Он был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ. Девятого мая 2004 года Кадыров-старший погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.