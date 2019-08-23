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В работе Facebook произошел сбой

Чаще других на сбои жалуются пользователи из России, Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии
Описание
© REUTERS/Charles Platiau

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пользователи социальной сети Facebook в России и странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта в среду, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 7:00 мск в пятницу.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из России, Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии. В России с проблемами столкнулись пользователи из центральной части страны.

По данным Downdetector, 81% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе сайта, еще 18% - на проблемы со входом в свои аккаунты.

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