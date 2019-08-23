Twitter пожаловался в Верховный суд России на штраф в 3 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решение о штрафе компании Twitter в размере 3 тыс. рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба юриста компании Twitter поступила в суд 5 августа. Она находится на рассмотрении у судьи, который будет решать, передавать ли ее для рассмотрения в судебном заседании или нет", - сказала представитель суда, уточнив, что это решение будет принято до начала октября.