Twitter пожаловался в Верховный суд России на штраф в 3 тыс. рублей

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решение о штрафе компании Twitter в размере 3 тыс. рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей мессенджера на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
"Жалоба юриста компании Twitter поступила в суд 5 августа. Она находится на рассмотрении у судьи, который будет решать, передавать ли ее для рассмотрения в судебном заседании или нет", - сказала представитель суда, уточнив, что это решение будет принято до начала октября.
5 апреля судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 3 тыс. рублей, признав виновной по статье 19.7 КоАП РФ ("Непредоставление или несвоевременное представление в организацию, уполномоченную в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, сведений, предоставление которых предусмотрено законом").
Решением Таганского районного суда Москвы от 8 мая 2019 года данное постановление мирового судьи оставлено без изменений, а жалоба защитника компании - без удовлетворения. Позднее административный штраф был признан законным в Московском городском суде.
По словам главного специалиста Роскомнадзора Михаила Воробьева, компания Twitter дважды не предоставила схему рабочих мест, на которых размещены данные пользователей социальной сети, и копию договора аренды.