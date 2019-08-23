Украинский портал удалил материалы с оскорблениями гимна РФ по требованию Роскомнадзора

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украинский новостной интернет-портал nv.ua ограничил доступ к контенту, оскорбляющему гимн России, сообщается в пятницу на сайте Роскомнадзора.

"По требованию Роскомнадзора администрация nv.ua удалила материалы, в неприличной форме оскорбляющие государственный гимн Российской Федерации", - говорится в сообщении.

19 августа в Роскомнадзор поступило требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к информации на двух сайтах: по данным Центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ, материалы на страницах сайтов zapretno.info и nv.ua оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним. В адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров направили уведомления об удалении информации. Поскольку в указанный срок требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов был ограничен операторами связи на территории России.

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает "явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ". Штраф за распространение таких материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения санкции возрастают до 100-200 тыс. рублей, в случае еще одной подобной публикации - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.