Голикова: по стандартам WorldSkills обучат 150 тыс. граждан предпенсионного возраста

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Правительство РФ рассчитывает переподготовить в ближайшие годы по стандартам WorldSkills порядка 150 тыс. граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Мы видим востребованность такого рода переподготовки и предполагаем, что ближайшие годы 150 тыс. специалистов старшего возраста будут подготовлены по программам WorldSkills", - сказала она, выступая на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills

Голикова отметила, что обучение специалистов предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills началось в 2019 году. Ранее вице-премьер сообщала, что на данный момент более 17 тыс. граждан предпенсионного возраста подали заявки на профессиональное переобучение, что составляет 70,1% от запланированной на переподготовку численности. Всего в 2019 году планируется обучить 75 тыс. граждан старшего возраста, 25 тыс. из которых - по стандартам WorldSkills.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.