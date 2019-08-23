Паспорта с подтверждением компетенций специалистов получили 93 тысячи россиян

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Почти 100 тыс. россиян получили паспорта, подтверждающие компетенции специалистов в соответствии со стандартами WorldSkills, 200 работодателей заключили соглашения о признании документа. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills.

"Сегодня мы насчитываем 93 тыс. таких специалистов, которые получили паспорта. И это очень серьезно оценено нашими работодателями. У нас уже 200 работодателей заключили соответствующие соглашения о признании демонстрационного экзамена и skills-паспорта", - сказала вице-премьер.

Голикова пояснила, что паспорт содержит информацию о навыках работника и уровне владения ими. "Подтверждается это либо участием в соревнованиях, либо участием в демонстрационном экзамене WorldSkills", - добавила она.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходит в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимают 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания пройдут по 56 компетенциям, Россию представляют 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.