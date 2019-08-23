Выпускники Северо-Осетинского госуниверситета в сфере культуры востребованы в республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 августа. /ТАСС/. Выпускники Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) в сфере культуры не испытывают проблем с трудоустройством, сообщил ТАСС ректор вуза Алан Огоев.

"Вакантные места есть в республиканских театрах - Северо-Осетинском государственном академическом театре им. В. Тхапсаева, Академическом русском театре им. Е. Вахтангова, Государственном конно-драматическом театре "Нарты", театре юного зрителя "Саби". Места заполняют наши студенты. Юго-Осетинский драматический театр им. К. Хетагурова готов был принять всех наших выпускников этого года", - сказал Огоев.

Как отметил ректор, в университете готовят специалистов в сфере культуры по трем направлениям подготовки: "Изобразительное искусство", "Актерское искусство" и "Живопись". Ежегодно выпускается более 20 специалистов и бакалавров. По его словам, востребованным направлением подготовки могла бы стать "Хореография". В вузе есть для этого необходимая база и квалифицированные специалисты.

"Большая часть выпускников остается в Северной Осетии. Университет создает необходимые условия для развития студентов. В 2016 году мы подписали соглашение о сотрудничестве с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС). Благодаря партнерским отношениям в североосетинский вуз приезжают московские педагоги для работы со студентами", - отметил Огоев.

Этим летом студенты факультета искусств СОГУ представили в Италии документальный спектакль "Братья" о подростках Северной Осетии. Постановка в числе 10 театральных проектов со всего мира была отобрана для участия в международном театральном фестивале TACTfestival в Италии.