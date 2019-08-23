Последнюю группу косаток доставили в порт Хабаровска, чтобы отправить к месту выпуска

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Автоколонна с двумя косатками и шестью белухами, содержавшимися в приморской бухте Средней, прибыла в один из портов Хабаровска, откуда животных доставят к местам выпуска в Охотском море. Об этом ТАСС сообщили в региональном филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"Группу животных доставили в порт", - сказал представитель ВНИРО.

В компании "Транс Амур", которая участвует в транспортировке животных по Амуру, сообщили, что высокий уровень реки не должен помешать перевозке. "Причалы не затоплены. В селе Иннокентьевка Николаевского района, куда идет судно, высокая причальная стенка, подтопление ей не грозит", - сказал представитель компании. Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку опасного явления в 600 см.

В пресс-службе ВНИРО агентству сообщили, что животные находятся в нормальном состоянии. "Животные благополучно доставлены в порт, на протяжении всего пути за ними следили ветеринары, тренеры и ученые. Состоянию их здоровья ничто не угрожает. Сейчас косаткам дадут отдохнуть, заменят воду и начнут погрузку на судно", - сказали в пресс-службе.

Накануне стартовал четвертый этап операции по выпуску косаток и белух из бухты Средняя в естественную среду. Животные были погружены на автомобильный транспорт и в составе колонны в сопровождении машин ГИБДД отправились в Хабаровск. В группе последние две косатки - самец и самка - и шесть белух.

Животных перевозят по отработанному маршруту: бухта Средняя - Хабаровск - Николаевский район - побережье Охотского моря. Дорога займет пять-шесть дней. В пятницу во второй половине дня колонна прибудет в Хабаровск, и следующий этап пути животные пройдут на судне по реке Амур до Николаевска-на-Амуре.