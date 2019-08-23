Хозяева леса: как определяют чемпионов России среди лесорубов

"Лесоруб 21 века" (12+) - это масштабный турнир, в котором участвуют сотрудники крупнейших лесозаготовительных компаний. Впервые он прошел в Устьянах в 2015 году. За прошедшие пять лет турнир сильно вырос, и сейчас, по словам организаторов, это единственные в мире профессиональные соревнования, где участники выступают на последних моделях техники всех ведущих производителей.

С 2018 года на чемпионате три основных номинации, очки за выступления в которых идут в командный зачет, и две дополнительных, индивидуальных. Отличаются они классами лесозаготовительной техники, на которой соревнуются участники. Каждая из машин применяется на лесозаготовках, и все задания турнира представляют собой аналоги реальных задач, с которыми сталкиваются лесорубы на производствах.

Одна из главных номинаций турнира - "Машинист харвестера". Харвестер - это комбайн, с которого обычно начинается заготовка леса. Самая важная часть такой машины - так называемая головка. С ее помощью харвестер выполняет почти всю работу: спиливает дерево, снимает кору, зачищает ствол от сучьев и веток и раскряжевывает его - нарезает на части. Благодаря встроенному компьютеру многие параметры работы техника настраивает сама, но от мастерства комбайнера, его точности и умения управлять стрелой, на которой закреплена головка, зависят и темпы заготовки, и качество получаемой древесины.

На "Лесорубе 21 века" машинисты харвестеров соревнуются в трех дисциплинах:

Замена цепи харвестерной головки

Название говорит само за себя: участники должны за минуту надеть на пилу в головке харвестера цепь. Каждая сэкономленная секунда - это дополнительный балл, а секунда сверх лимита - минус балл от итогового результата. Это правило распространяется практически на все дисциплины чемпионата.

Валка дерева

Машинистам нужно спилить вкопанные в землю "хлысты", - очищенные стволы деревьев - попав при этом в узкий створ длиной в два метра. На выполнение задания дается минута.

Раскряжевка ствола дерева

Из хлыста необходимо за 60 секунд выпилить три вида заготовленной древесины разного размера. Требования к заготовкам указаны в правилах соревнований.

Вторая номинация - "Машинист форвардера". Эта машина используется на лесозаготовках для сбора и транспортировки обработанных харвестерами деревьев до лесовозной дороги. Для этого на форвардерах установлены гидроманипуляторы - "механические руки", которые цепляют сортимент и грузят его в специальный отсек транспорта. Поэтому и дисциплины соответствующие: в них проверяются умения машинистов маневрировать и пользоваться гидроманипулятором на своем форвардере.

Погрузка, маневрирование, разгрузка, сортировка

Этап, симулирующий классические рабочие задачи операторов форвардеров. Необходимо по четко заданному маршруту за пятнадцать минут перетащить бревна из одной машины в другую.

"Пирамида"

За пять минут машинисты должны построить вертикальную пирамиду из пяти цилиндров. Три из них - цельные, еще два - распилены по диагонали. По словам участников, это один из самых сложных конкурсов, требующий предельной точности и аккуратности.

"Мячи для гольфа"

Очищенные стволы деревьев располагаются на земле между двумя столбиками с теннисными мячами на вершинах. Задача участника - погрузить стволы в грузовой отсек своего форвардера, не задев столбики между ними и не уронив ни один из мячей.