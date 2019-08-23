Хозяева леса: как определяют чемпионов России среди лесорубов

"Лесоруб 21 века" (12+) - это масштабный турнир, в котором участвуют сотрудники крупнейших лесозаготовительных компаний. Впервые он прошел в Устьянах в 2015 году. За прошедшие пять лет турнир сильно вырос, и сейчас, по словам организаторов, это единственные в мире профессиональные соревнования, где участники выступают на последних моделях техники всех ведущих производителей.
С 2018 года на чемпионате три основных номинации, очки за выступления в которых идут в командный зачет, и две дополнительных, индивидуальных. Отличаются они классами лесозаготовительной техники, на которой соревнуются участники. Каждая из машин применяется на лесозаготовках, и все задания турнира представляют собой аналоги реальных задач, с которыми сталкиваются лесорубы на производствах.
Одна из главных номинаций турнира - "Машинист харвестера". Харвестер - это комбайн, с которого обычно начинается заготовка леса. Самая важная часть такой машины - так называемая головка. С ее помощью харвестер выполняет почти всю работу: спиливает дерево, снимает кору, зачищает ствол от сучьев и веток и раскряжевывает его - нарезает на части. Благодаря встроенному компьютеру многие параметры работы техника настраивает сама, но от мастерства комбайнера, его точности и умения управлять стрелой, на которой закреплена головка, зависят и темпы заготовки, и качество получаемой древесины.
На "Лесорубе 21 века" машинисты харвестеров соревнуются в трех дисциплинах:
- Замена цепи харвестерной головки
Название говорит само за себя: участники должны за минуту надеть на пилу в головке харвестера цепь. Каждая сэкономленная секунда - это дополнительный балл, а секунда сверх лимита - минус балл от итогового результата. Это правило распространяется практически на все дисциплины чемпионата.
- Валка дерева
Машинистам нужно спилить вкопанные в землю "хлысты", - очищенные стволы деревьев - попав при этом в узкий створ длиной в два метра. На выполнение задания дается минута.
- Раскряжевка ствола дерева
Из хлыста необходимо за 60 секунд выпилить три вида заготовленной древесины разного размера. Требования к заготовкам указаны в правилах соревнований.
Вторая номинация - "Машинист форвардера". Эта машина используется на лесозаготовках для сбора и транспортировки обработанных харвестерами деревьев до лесовозной дороги. Для этого на форвардерах установлены гидроманипуляторы - "механические руки", которые цепляют сортимент и грузят его в специальный отсек транспорта. Поэтому и дисциплины соответствующие: в них проверяются умения машинистов маневрировать и пользоваться гидроманипулятором на своем форвардере.
- Погрузка, маневрирование, разгрузка, сортировка
Этап, симулирующий классические рабочие задачи операторов форвардеров. Необходимо по четко заданному маршруту за пятнадцать минут перетащить бревна из одной машины в другую.
- "Пирамида"
За пять минут машинисты должны построить вертикальную пирамиду из пяти цилиндров. Три из них - цельные, еще два - распилены по диагонали. По словам участников, это один из самых сложных конкурсов, требующий предельной точности и аккуратности.
- "Мячи для гольфа"
Очищенные стволы деревьев располагаются на земле между двумя столбиками с теннисными мячами на вершинах. Задача участника - погрузить стволы в грузовой отсек своего форвардера, не задев столбики между ними и не уронив ни один из мячей.
Последняя основная номинация - машинист гидроманипулятора. Дисциплины в ней во многом напоминают "форвардерские":
- Сборка сруба
Сначала участникам нужно при помощи одного лишь гидроманипулятора за десять минут собрать 12 бревен в сруб в виде колодца. Затем - разобрать его и уложить бревна в кузов стоящего рядом грузового автомобиля.
- "Городки"
За 10 минут машинисты должны собрать на земле три фигуры: звезду, колодец и пулеметное гнездо.
В дополнительной номинации "Погрузчик" дисциплина всего одна - перегрузить деревянные заготовки с одной машины на другую. Бревна не должны упасть, а площадки лесовозов нельзя цеплять челюстями погрузчика - за это снимаются очки. При этом уложить все нужно очень плотно - расстояние между лесозаготовками не может превышать тридцать сантиметров.
У машинистов экскаваторов испытания не менее сложные. Помимо стандартной выемки грунта по заданным параметрам есть, например, этап "Пирамида": оператор должен зубом ковша выстроить из трех небольших элементов вертикальную "пирамиду", а потом поставить сверху ведро с водой, не расплескав ее. И все это - за пять минут.
По итогам чемпионата в командном зачете победила команда "МКС-Лес" с результатом 3841 балл. Второе место c небольшим отставанием в 31 балл заняли специалисты из "УЛК Устьянский леспромхоз 2", тройку победителей замкнули работники Ленского участка группы "ИЛИМ".
В индивидуальном зачете лучшим машинистом форвардера второй год подряд стал Александр Соловьев из "ИЛИМ". В соревнованиях харвестеров и гидроманипуляторов победили его коллеги Александр Шенин и Сергей Морозов соответственно, а лучшим экскаваторщиком признали Василия Горбунова из команды "АвтодорМост".
В категории "Машинист погрузчика" семь мест из десяти заняли сотрудники "УЛК", включая первое, которое завоевал Дмитрий Лоскутов. По словам представителей компании, подобные результаты неудивительны: как и на "Лесорубах 21 века", на производствах группы используется техника последнего поколения, а если команда "УЛК" побеждает на чемпионате в общем зачете, все ее участники получают двойную зарплату и трехкомнатную квартиру в подарок - для них это сильная мотивация.
В этом году на "Лесоруб 21 века" приехали более двухсот участников (71 команда) и 5000 гостей - это новый рекорд конкурса. Впервые на чемпионате провели соревнования WorldSkills - студенты техникумов, колледжей и вузов со всей России смогли получить полезный опыт управления лучшими образцами лесозаготовительной техники. Многие из них сели за руль таких машин впервые в жизни.
По словам генерального директора "УЛК" Владимира Буторина, это только начало: в 2021 году чемпионат перенесут на новую, еще более удобную и современную площадку.