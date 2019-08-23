Взявшего в заложницы работницу "Дикси" в Москве освободили от уголовной ответственности

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) освободил от уголовной ответственности по состоянию здоровья Александра Хуторянина, взявшего в заложники работницу магазина "Дикси" в Москве в июле прошлого года. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

"По состоянию здоровья подсудимый Хуторянин Александр Анатольевич был освобожден от уголовной ответственности", - сказала представитель суда, уточнив, что соответствующее решение было принято в минувший четверг. От дальнейших комментариев пресс-служба суда отказалась.

Инцидент с захватившим девушку мужчиной в магазине "Дикси" произошел 1 июля 2018 года на Большой Академической улице в Москве. Работники магазина успели нажать на тревожную кнопку, через несколько минут на место прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. В общей сложности спецоперация заняла около трех часов. Кроме женщины, которую удерживал мужчина, никто не пострадал.

Хуторянину было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 ("Захват заложника"), ст. 317 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ч. 2 ст. 162 ("Разбой с применением оружия") УК РФ. Он ранее уже был судим за имущественные преступления, в момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения.