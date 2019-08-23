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Выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Видеотрансляция

Мероприятие проходит на конном манеже

ТАСС/Ruptly

В рамках фестиваля "Спасская башня" проходит выступление кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Мероприятие проходит на конном манеже.

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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". История и участники

XII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет с 23 августа по 1 сентября на Красной площади.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" - парад военных оркестров, демонстрация вооруженных сил в целом. Проходит ежегодно в Москве с 2006 года.

В нем принимают участие российские и зарубежные военные музыканты, фольклорные коллективы, а также подразделения почетной охраны глав государств.

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