В Татарстане выписали всех детей, госпитализированных из лагеря с признаками отравления

КАЗАНЬ, 23 августа. /ТАСС/. Медики выписали пятерых детей, госпитализированных из лагеря в городе Иннополис 18 августа, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

"Выписали всех пятерых", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Татарстану, 18 августа в республиканскую клиническую больницу доставили детей 2002-2003 годов рождения. Четверым из них поставили диагноз "острая кишечная инфекция", пятому - "хронический холецистит". Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора отмечали, что 17 августа дети ездили на экскурсию в Казань, где питались в кафе.

Позже в пресс-службе Университета Иннополис уточнили, что дети обучались в летней проектной школе вуза. После отбоя 17 августа к вожатым с жалобами на расстройство желудка обратился 31 ребенок.