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Guardian сопроводила фотографию с "Таврида - АРТ" подписью "Крым, Россия"

Снимок, сделанный фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко, был размещен на сайте газеты
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© ТАСС

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Британская газета The Guardian поместила фотографию с крымского фестиваля "Таврида - АРТ" в топ-20 лучших снимков дня, назвав Крым российским.

"Крым, Россия. Гости посещают 5-й фестиваль "Таврида-АРТ" недалеко от города Судак", - говорится в подписи издания к снимку, сделанному фотокорреспондентом ТАСС Сергеем Мальгавко и размещенному в четверг на сайте The Guardian.

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После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Фестиваль творческих сообществ "Таврида - АРТ" проходит в Крыму 20-26 августа. Он соберет на одной площадке 4,5 тыс. молодых деятелей культуры из 85 регионов России и других стран, а также десятки тысяч зрителей. После того как число зарегистрированных зрителей достигло 45 тыс., организаторы приняли решение приостановить регистрацию, поскольку набралось в два раза больше гостей, чем планировалось.

"Таврида - АРТ" позиционируют как "фестиваль фестивалей": за дни основной программы пройдет 834 культурных события - от театрального и литературного фестивалей до авиашоу и концертов звезд рока, рэпа и поп-музыки.

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