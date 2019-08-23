Собянин: уровень бедности в Москве снизился за восемь лет до 7,2%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уровень бедности снизился в Москве за период с 2010 по 2018 год почти на 3% - до 7,2% от общего числа жителей мегаполиса. Об этом сообщил в пятницу на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

"Разрыв в доходах между бедными и богатыми в Москве, по крайней мере, не растет. А, возможно, даже понемногу уменьшается. Вместе с неравенством снижается и уровень бедности в Москве - с 10% в 2010 году до 7,2% в 2018 году", - написал он.

Собянин пояснил, что чаще всего для оценки неравенства населения используют коэффициент Джини - показатель неравенства в распределении денежных доходов, который изменяется от 0 до 1, и чем ближе значение к единице, тем сильнее неравенство.

Мэр отметил, что, по данным международной исследовательской организации Euromonitor, в 2018 году коэффициент Джини для Москвы был равен 0,439, таким образом российская столица разместилась в середине списка городов мира, рядом с такими городами как Шеньчжэнь, Вашингтон, Торонто и Мадрид. При этом с 2010 года коэффициент Джини в Москве постепенно снижается - на 0,066 пунктов за прошедшие восемь лет.