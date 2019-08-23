В Вашингтон пришла поморская ладья "Пилигрим"

ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Трехмачтовая поморская ладья, построенная по чертежам XVIII века и совершающая кругосветное плавание, пришвартовалась в порту Нэшнл-Харбор на реке Потомак в ближайшем пригороде Вашингтона. О пройденном пути и дальнейших планах участников экспедиции корреспондент ТАСС рассказал капитан судна, заслуженный путешественник России Сергей Синельник.

Отправной точкой маршрута был Петрозаводск - из этого северного российского города экспедиция стартовала 22 июля 2017 года уже более двух лет назад. "Около пятидесяти человек строили ладью, а то, может быть, и больше, в Петрозаводске на базе морского клуба "Полярный Одиссей" у Дмитриева Виктора Леонидовича. Это - пионер, основатель, он первый в советское время начал строить исторические реплики", - рассказал Синельник. Со строительством помогали люди не только из России, но также из Австралии, Новой Зеландии, Казахстана, Швеции, Эстонии. "Всем миром строили, тут и деньги, и снаряжение собраны из разных стран", - отметил путешественник.

"Это, если точно, поморская кочневая ладья", - объяснил Синельник. По его словам, в северных русских говорах слово произносится как "лодья" с ударением на "о", однако допустимы оба варианта названия. В основу строительства "Пилигрима" положены исторические чертежи поморской лодьи Соловецкого монастыря "Преподобный Зосима", однако реплика была построена в несколько уменьшенном размере. Длина корпуса судна, выполненного из сосны и ели, составляет 13,4 м, а ширина - 4,1 м. Полное расчетное водоизмещение - 15 т, а осадка при полном водоизмещении - 1,4 м.

"Это грузовая ладья, которые преимущественно использовались на Белом море", - отметил путешественник. "Лодьи поморские, кочи, ходили максимально, как пока исторически доказано, до устья Енисея с XVI века, это уже достаточно далеко на восток, - рассказал он. - Ходили и на север до Шпицбергена, называли его наши поморы остров Грумант, а не Шпицберген".

Из Петрозаводска на Канары

За более чем два года с момента начала экспедиции "Пилигрима" ее участники преодолели расстояние в 10 тыс. морских миль. "В Вашингтоне уже можно сказать, что 10 тыс.", - подчеркнул капитан. Из Петрозаводска судно прошло до Санкт-Петербурга, а затем по Балтийскому морю дальше в Европу. Ладья побывала в Финляндии, приняла участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии, Франции, зимовала в Германии, а потом вдоль побережья Испании и Португалии дошла до Канарских островов.

Основной состав экипажа - сам Сергей Синельник, его жена Марина и двое сыновей: Святослав и Ярослав. Еще около сорока человек в разное время путешествовали вместе с ними, поднимаясь на борт в одних местах и сходя на берег в других. "Из Португалии мы пошли вчетвером до Канарских островов, ночью несли вахту с женой, а днем - наши мальчишки, 12-летний тогда еще и 14-летний Святослав и Ярослав", - рассказал Синельник.

По маршруту Колумба

В феврале 2019 года "Пилигрим" пошел на пересечение Атлантического океана с Канарских островов до Кабо-Верде, или Островов Зеленого Мыса. Путь туда занял восемь суток. Затем еще 18 суток судно шло через Атлантику в Карибское море - до Мартиники, повторив по сути маршрут первооткрывателя Америки Христофора Колумба (1451-1506).

"Колумб ошибку совершил в первой своей экспедиции: он напрямую от Канарских островов пошел и попал в затяжные штили. А во время второй своей экспедиции он уже спускается почти до широты островов Зеленого мыса и потом идет уже туда (в сторону Америки - прим. ТАСС) и быстро проходит", - объяснил Синельник, добавив, что сейчас такой маршрут является естественным, и по нему ходят почти все парусные суда.

"Когда мы Атлантику пересекали, у нас еще три парня были на борту. Один из них программист в банке, другой бизнесмен, третий вообще авангардист-художник", - рассказал он, отметив, что скучать с такой командой не пришлось.

Открытие Америки

Оказавшись в Карибском море, ладья прошла вдоль цепочки Антильских островов и остановилась на острове Гаити, в Доминиканской Республике. Оттуда путешественники отправились во Флориду и пошли дальше вдоль Восточного побережья США. В городах, где останавливалась ладья, ее с интересом встречали местные жители и российские соотечественники, а один американец и два российских соотечественника даже присоединились к плаванию.

После того, как судно вышло из Йорктауна в штате Вирджиния, предполагалось дальше пойти в знаменитый своей морской историей порт Аннаполис в штате Мэриленд. Однако путешественники все же решили, что неправильно было бы пропускать столицу США, и в срочном порядке свернули в устье реки Потомак. В порту Нэшнл-Харбор, который находится на территории штата Мэриленд, но фактически является пригородом Вашингтона, организовать стоянку ладье помогли сотрудники посольства России и приход Свято-Иоанно-Предтеченского православного собора Вашингтона.

К пришвартовавшемуся на причале паруснику местные жители проявили большой интерес и активно фотографировались на его фоне. Кроме того, все желающие могли посетить небольшой музей, организованный на борту судна, где представлена коллекция моделей русских исторических лодок и парусников начиная со Средневековья, копии деревянных часовен, церквей и других построек, в особенности характерных для Русского Севера.

Дальнейшие планы

Синельник рассказал, что участники экспедиции хотели бы дойти до Сиэтла (штат Вашингтон), а оттуда - до Аляски. "Мы мечтаем пойти по Великим озерам в следующем году", - отметил он. Но для этого, по его словам, нужен волок из Чикаго до Сиэтла. Ладью надо будет везти на автомобиле, при этом трудность заключается в том, что она является негабаритным грузом. "Может быть, кто-то имеет транспортную компанию, имеет опыт перевозки негабаритных грузов, пожалуйста, пусть напишут в Facebook или по электронному адресу, чтобы мы понимали, о какой сумме [для оплаты транспортировки] может идти речь", - обратился путешественник ко всем, кто готов помочь.

Если ладью удастся доставить в Сиэтл, то дальше она своим ходом пойдет на Аляску. "А с Аляски будет видно, - подчеркнул капитан. - Либо мы пойдем Северным морским путем до Архангельска, а потом в Петрозаводск, либо будем огибать Китай, Индию и через арабские страны придем в Черное море, а потом Черным морем или вокруг Европы поднимемся в Петрозаводск". "Это два таких основных пути, которые мы видим", - добавил он.

В случае, если транспортировка судна из Чикаго в Сиэтл не удастся, у путешественников есть запасные варианты. "Если это очень дорого, то мы тогда попытаемся через Северо-Западный проход, через Канаду пойти на Аляску, либо же через Гренландию, через Исландию и через Норвегию вернемся в Россию, а потом уже будем идти Северным морским путем", - сказал он.

