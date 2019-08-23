В Госдуме в сентябре обсудят с Минздравом регистрацию иностранных лекарств

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Рабочая группа Госдумы в сентябре обсудит с Минздравом проблему регистрации иностранных лекарств в РФ. Об этом сообщил в пятницу глава группы, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан в начале сентября обсудит с участием Минздрава проблему регистрации лекарственных препаратов в России", - приводит его слова пресс-служба фракции.

Политик обратил внимание на случаи претензий правоохранительных органов к матерям больных детей из-за заказа за границей не прошедших регистрацию в России иностранных лекарств. "Подобные ситуации в будущем необходимо исключить. Кроме того, необходимо в кратчайшие сроки рассмотреть разработанный межведомственной рабочей группой законопроект о возможности государства в случае необходимости осуществлять закупки без учета мнения правообладателя с последующей выплатой компенсации", - добавил Исаев.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако, часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались либо закрывались после проверки. В частности, 19 августа стало известно, что прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела по факту получения жительницей Москвы на почте посылок с противосудорожным транквилизатором "Фризиум", который предназначался для ее 25-летнего сына, страдающего эпилепсией.

В среду в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам сообщили, что правительство поручило Минздраву совместно с регионами проработать потребность по психотропным препаратам, не прошедшим регистрацию на территории России. К концу октября планируется ввоз не менее 10 тыс. упаковок препаратов иностранного производства для обеспечения нуждающихся детей.