Сенатор предлагает распространять лучшие идеи школ по ограничению использования телефонов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предлагает провести мониторинг того, как школы отреагируют на рекомендации по ограничению использования мобильных телефонов, после чего лучшие предложения и идеи внедрить в образовательные учреждения по всей стране.

"Я предлагаю собрать информацию, какие школы приняли для себя такое решение [ограничить использование телефонов], посмотреть, как они его приняли. И лучшие идеи внедрить для использования в школах всей страны", - сказала Гумерова ТАСС.

По ее словам, после выявления наиболее удачного опыта можно будет разработать и выпустить примерные рекомендации по принятию соответствующих документов в школах, по этапам обсуждения и так далее, "чтобы все остальные не изобретали велосипед, а брали хороший опыт и пользовались".

Сенатор считает, что необходимо проанализировать, как то или иное решение школы отразится на успеваемости учеников, на их общении друг с другом и эмоциональном состоянии. "Это не тот вопрос, когда мы можем четко запретить или четко разрешить. Необходимо принимать решения с учетом интересов ребенка. И в этом смысле многое будет зависеть от того, как директора организуют работу с родителями, детьми и педагогами, а также от активности родителей учеников", - отметила Гумерова.

Она считает, что разработанные методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах являются первым шагом к тому, чтобы навести порядок в этом вопросе и привить культуру пользования мобильным телефоном. "Очень хороший, правильный, продуманный шаг, чтобы в этой нише навести порядок", - добавила первый зампред комитета СФ.

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования мобильных устройств в школах. В частности, авторы документа предлагают переводить телефоны на беззвучный режим при входе в учебные заведения. Также разработчики считают, что школы при необходимости могут создавать места хранения мобильных телефонов учеников.