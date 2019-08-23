"Гордость мусульман": в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть

ШАЛИ /Чеченская Республика/, 23 августа. /ТАСС/. Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали. На открытии храма, который строился около 7 лет, собрались тысячи мусульман, в том числе десятки гостей из стран Ближнего Востока, Узбекистана и Марокко.
Табличка на здании мечети гласит, что она названа в честь пророка Мухаммеда. "Мы с вами стали участниками эпохального события - открытия благословенного дома Всевышнего Аллаха, исключительно уникальной по своему образцу и величественной по размерам и красоте мечети. Мечеть названа именем пророка Мухаммеда", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве мечети.
На мероприятии также присутствовал и полпред президента России в СКФО Александр Матовников, который поздравил мусульман России, жителей Чечни с открытием новой мечети. "Гордость мусульман, шедевр исламской архитектуры, которая воплотила в себе стиль персидский, среднеазиатский и византийский. Это самая большая мечеть в Европе. Говоря о ней, нельзя не говорить о памяти первого президента Чеченской Республики, героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова, которому бы сегодня исполнилось бы 68 лет", - сказал полпред.
Жителей Чечни поздравил с открытием мечети Владимир Путин. Поздравление президента РФ зачитал собравшимся Матовников. "Реализация этого масштабного впечатляющего проекта - большое знаменательное события для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих ислам. Новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижения истинных непреходящих ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона", - говорится в приветствии президента РФ. Как отмечается, Путин выразил уверенность в том, что новая мечеть будет содействовать укреплению мира и согласия в обществе.
Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назвал новую мечеть "шедевром архитектуры и инженерной мысли". "Это мечеть, которая впитала в себя лучшие арабские традиции, лучшие черты центральноазиатские. Мечеть сделана из мрамора, отражает свет, сияющие купола, сделанные очень оригинально", - сказал министр.
После открытия собравшиеся совершили первую коллективную пятничную молитву.
Уникальный стиль и архитектура
Мечеть расположилась на территории более пяти гектаров неподалеку от комплекса зданий "Шали-Сити" в 30 км от Грозного. По четырем ее сторонам стоят минареты высотой 63 метра каждый, а высота купола храма составляет 43 м. Автор проекта - узбекский архитектор Абдукаххар Турдиев, он был в числе проектировщиков комплекса "Хазрати Имам" в Ташкенте. Изготовление ковра для святыни было доверено турецкой фирме.
Мечеть построена Фондом имени первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Ее здание гармонично вписывается в архитектуру города. Оно покрыто белоснежным мрамором, привезенным специально с греческого острова Тасос. Материал отличается особыми светоотражающими свойствами, что позволяет в жаркую погоду стабилизировать температуру.
Территория святыни украшена 12 фонтанами и деревьями из Голландии, а также розами 48 видов. Не меньшая работа проделана по внутренней отделке: купола украшены орнаментом разных цветов, огромная люстра с кристаллами Сваровски из Турции весит более двух с половиной тонн.
Гордость мусульман
В Чечне на сегодняшний день построено более 1000 мечетей, наиболее популярны среди туристов центральная мечеть города Грозного "Сердце Чечни" и аргунская святыня "Сердце матери". Жители города Шали уверены, что новая святыня по праву займет свое место в списке главных достопримечательностей республики.
"Я уже взрослый человек и помню времена, когда нам было запрещено молиться и поститься, а сегодня в центре нашего города построена мечеть, которая, безусловно, станет гордостью всех мусульман мира. Как можно не ценить? Как можно не восхищаться этой красотой?", - сказал ТАСС местный житель Юсуп.
По словам еще одного местного жителя Руслана, новая мечеть - одна из самых красивых мечетей в республике. "Кроме того, насколько я знаю, она является самой вместительной", - сказал ТАСС Руслан.
Конкурс и новая школа
На торжества в честь 68-й годовщины со дня рождения первого президента Ахмата-Хаджи Кадырова в республику приехали более 200 гостей из 43 государств, в том числе иностранные богословы, министры, советники президентов разных стран, муфтии СКФО, ректоры вузов и более 10 представителей иностранных СМИ.
Помимо открытия мечети, в пятницу в Шали свои двери распахнула новая школа хафизов (человек, знающий наизусть Коран - прим.ТАСС) имени последователя устаза Кунта-Хаджи Кишиева Дурди шейха. В ней будут одновременно обучаться сто учащихся. Также здесь состоялась официальная церемония награждения победителей международного конкурса чтецов Корана в Чечне. Занявший первое место участник из Ливии Абдурохьман Салим Хьарша получил от Фонда Кадырова 6 млн рублей, второе место занял АбдуМаджид али Ассамавий (Йемен), третье - Ахьмад Мохьмад Умар (Сирия).
23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. Он был назначен главой администрации республики в июне 2000 года указом президента РФ Владимира Путина. Девятого мая 2004 года Кадыров погиб в результате террористического акта на стадионе "Динамо" в Грозном во время празднования Дня Победы. Ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской Республики и в борьбе с терроризмом.