"Гордость мусульман": в Чечне открыли самую большую в Европе мечеть

По четырем ее сторонам стоят минареты высотой 63 метра каждый, а высота купола храма составляет 43 метра

ШАЛИ /Чеченская Республика/, 23 августа. /ТАСС/. Самую большую мечеть в Европе, вмещающую до 30 тыс. человек, открыли в день празднования 68-й годовщины со дня рождения первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова в чеченском городе Шали. На открытии храма, который строился около 7 лет, собрались тысячи мусульман, в том числе десятки гостей из стран Ближнего Востока, Узбекистана и Марокко. Табличка на здании мечети гласит, что она названа в честь пророка Мухаммеда. "Мы с вами стали участниками эпохального события - открытия благословенного дома Всевышнего Аллаха, исключительно уникальной по своему образцу и величественной по размерам и красоте мечети. Мечеть названа именем пророка Мухаммеда", - отметил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров. Он выразил благодарность всем, кто принимал участие в строительстве мечети.

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На мероприятии также присутствовал и полпред президента России в СКФО Александр Матовников, который поздравил мусульман России, жителей Чечни с открытием новой мечети. "Гордость мусульман, шедевр исламской архитектуры, которая воплотила в себе стиль персидский, среднеазиатский и византийский. Это самая большая мечеть в Европе. Говоря о ней, нельзя не говорить о памяти первого президента Чеченской Республики, героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова, которому бы сегодня исполнилось бы 68 лет", - сказал полпред. Жителей Чечни поздравил с открытием мечети Владимир Путин. Поздравление президента РФ зачитал собравшимся Матовников. "Реализация этого масштабного впечатляющего проекта - большое знаменательное события для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих ислам. Новая мечеть призвана стать важным духовным, просветительским центром, источником продвижения истинных непреходящих ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона", - говорится в приветствии президента РФ. Как отмечается, Путин выразил уверенность в том, что новая мечеть будет содействовать укреплению мира и согласия в обществе. Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев назвал новую мечеть "шедевром архитектуры и инженерной мысли". "Это мечеть, которая впитала в себя лучшие арабские традиции, лучшие черты центральноазиатские. Мечеть сделана из мрамора, отражает свет, сияющие купола, сделанные очень оригинально", - сказал министр. После открытия собравшиеся совершили первую коллективную пятничную молитву. Уникальный стиль и архитектура Мечеть расположилась на территории более пяти гектаров неподалеку от комплекса зданий "Шали-Сити" в 30 км от Грозного. По четырем ее сторонам стоят минареты высотой 63 метра каждый, а высота купола храма составляет 43 м. Автор проекта - узбекский архитектор Абдукаххар Турдиев, он был в числе проектировщиков комплекса "Хазрати Имам" в Ташкенте. Изготовление ковра для святыни было доверено турецкой фирме. Мечеть построена Фондом имени первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Ее здание гармонично вписывается в архитектуру города. Оно покрыто белоснежным мрамором, привезенным специально с греческого острова Тасос. Материал отличается особыми светоотражающими свойствами, что позволяет в жаркую погоду стабилизировать температуру.