Мастер-классы, ярмарка и кино под открытым небом пройдут на эко-фесте в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 23 августа. /ТАСС/. Фестиваль экологичного образа жизни "Органик Эко Фест" 24 августа пройдет в Комсомольском парке Пятигорска, сообщили ТАСС в пятницу организаторы фестиваля.

"В рамках фестиваля пройдет благотворительная ярмарка, мастер-классы для детей и взрослых, выступления спикеров о здоровом образе жизни. Кроме того, вечером состоится концерт и кинопоказ под открытым небом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специально для детей будет работать площадка "Эко-двор", на которой пройдет мастер-класс "Волшебная бутылка" и акции "Эко-двор" и "Принес батарейку - спас ежика!". Также на этой площадке будут принимать вторсырье: батарейки, пластик, макулатуру.

"Спикеры на протяжении всего дня будут делиться своими знаниями на тему здоровья, культуры и экологичного образа жизни. Эко-квест в игровой форме познакомит с экологичным образом жизни. На эко-ярмарке можно будет купить свежие, качественные и натуральные продукты для всей семьи", - отметили организаторы.

Собеседник агентства добавил, что на фестивале будет устроен благотворительный гаражсэйл, пройдут мастер-классы по йоге, фитнес-разминка, розыгрыши и конкурсы.