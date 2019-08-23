Власти Тульской области подарили попавшим в ДТП паралимпийцам новые коляски

ТАСС, 23 августа. Власти Тульской области подарили пострадавшим в ДТП паралимпийцам специальные инвалидные коляски взамен поврежденных в аварии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Тульской области в пятницу.

Инцидент произошел в Алексине, где спортсмены-колясочники проходили тренировочный сбор. 19 августа неизвестный совершил наезд на трех паралимпийцев: 21-летнюю Диану Цыплину, 32-летнего Александра Легостаева и 25-летнего Сергея Сафина. Травмы незначительные, паралимпийцы смогут принять участие в предстоящем чемпионате Европы.

"По инициативе губернатора Алексея Дюмина специальные инвалидные коляски были закуплены за внебюджетные средства и переданы паралимпийцам взамен поврежденных в ДТП. Спортсмены продолжили подготовку к участию в чемпионате Европы по бочче", - говорится в сообщении.

Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова отметила, что модели колясок выбрали по рекомендациям тренеров сборной России.