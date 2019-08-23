Медведев подписал постановление о ресурсе для профразвития госслужащих

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о едином специализированном информационном ресурсе, предназначенном для профессионального развития государственных гражданских служащих РФ. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что федеральной государственной информационной системой в области государственной службы, на базе которой формируется единый специализированный информационный ресурс, предназначенный для профессионального развития государственных гражданских служащих РФ, является федеральная государственная информационная система "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ", - говорится в постановлении правительства РФ.

Из документа следует, что кабмин РФ будет координировать работу Минсвязи и Минтруда по созданию нового ресурса.

Согласно положению о едином ресурсе, он создается в целях применения информационно-коммуникационных технологий для планирования, организации и реализации мероприятий по профессиональному развитию гражданских служащих, которые реализуются организациями, осуществляющими образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, а также государственными органами.