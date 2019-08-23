СМИ: EasyJet отстранила пилота из-за суицидальных наклонностей

ТАСС, 23 августа. Британский лоукостер EasyJet временно отстранил от работы пилота, который рассказал друзьям о своих суицидальных наклонностях. Об этом в пятницу сообщила газета The Sun.

По ее информации, обеспокоенные приятели пилота сообщили руководству перевозчика, что их коллега думает о самоубийстве. У компании "не было иного выбора", кроме отстранения пилота, заявили газете представители EasyJet.

Пилоту предстоит пройти длительную проверку психологического здоровья, прежде чем будет принято решение о его возвращении к полетам.

В 2015 году находящийся в депрессии второй пилот германской авиакомпании Germanwings Андреас Лубиц умышленно разбил в Альпах самолет A320, в результате чего погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа, включая самого Лубица.