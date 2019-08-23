Минздрав предлагает вести учет младенцев с малым весом с седьмого дня после их рождения

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Минздрав РФ предложил дополнить медицинские критерии рождения, уточнив срок продолжительности жизни детей, родившихся рано и с малым весом, которых можно считать живорожденными. Проект приказа министерства опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

Россия с 2012 года перешла на новые критерии живорождения: в соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения врачи обязаны бороться за жизнь детей, рожденных с весом от 500 грамм.

"Медицинскими критериями рождения являются срок беременности менее 22 недель или масса тела ребенка при рождении менее 500 грамм, или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, длина тела ребенка при рождении менее 25 см, при продолжительности жизни более 168 часов после рождения (семь суток)", - говорится в тексте проекта приказа.

В действующем законодательстве временные рамки, когда младенец считается живорожденным, не прописаны. При этом, новая версия предусматривает сохранение существующих норм. В частности, сегодня медицинскими критериями рождения являются: срок беременности от 22 недель, с массой тела при рождении от 500 грамм (или менее при многоплодных родах) и длиной тела от 25 см, в случае если масса неизвестна. "Уточнение медицинских критериев рождения позволит избежать ошибок в регистрации детей, родившихся с экстремально низкой массой тела", - сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

В документе отмечается, что, несмотря на несколько существующих методов определения срока беременности, ни один из них не позволяет установить абсолютно точный срок. В частности, масса тела ребенка зависит от многих факторов, и при сроке беременности в 22 недели может быть как больше, так и меньше 500 граммов.

Развитие детского здравоохранения является одним из подразделов национального проекта "Здравоохранение". Всего в нацпроект входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". Нацпроект включает в себя девять целевых показателей, среди которых снижение младенческой смертности с 5,5 случая на 1 тыс. родившихся детей до 4,5 в 2024 году.