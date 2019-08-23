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Facebook восстановил работу после сбоя

В России с проблемами столкнулись пользователи из центральной части страны

ТАСС, 23 августа. Социальная сеть Facebook восстановила работу после сбоя, наблюдавшегося в пятницу в России и странах Европы, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе социальной сети фиксировались после 7:00 мск в пятницу. Чаще других на сбои жаловались пользователи из России, Германии, Великобритании, Швейцарии и Венгрии. В России с проблемами столкнулись пользователи из центральной части страны.

По данным Downdetector, 81% пользователей Facebook жаловались на сбои в работе сайта, еще 18% - на проблемы со входом в свои аккаунты.

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